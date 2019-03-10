Selahattin Demirtaş, Beytüşşebap'a Özel Mesaj: Rekor Bekliyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Beytüşşebap ve Tatvan halkına mesaj gönderdi. Demirtaş, Beytüşşebap'a 31 Mart için gönderdiği mesajda "Sizlerden rekor bir oy bekliyorum." dedi.

"REKOR OY BEKLİYORUM"

Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Beytüşşebap halkına mesaj gönderdi. Demirtaş'ın el yazısıyla gönderdiği mesaj avukatları aracılığıyla iletildi. Demirtaş, gönderdiği mesajında şunları dile getirdi: "Beytüşşebap halkımıza özel, sıcak selamlar ve sevgiler, 31 Mart seçimlerinde sizlerden rekor bir oy bekliyorum. HDP adaylarını zafere taşıyarak, halk iradesini egemen kılacağınıza inanıyorum. Başarı dileklerimle."

İşte o mesaj;

ÖZGÜRLÜK, ADALET, EŞİTLİK VE BARIŞ VURGUSU

Demirtaş, Tatvan halkınada mesaj gönderdi. Demirtaş'ın yerel seçimlere ilişkin Tatvanlılara gönderdiği mesaj şöyle: "Tatvan halkına yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum. Her dönemde özgürlük, adalet, eşitlik, barış ve onurlu bir yaşam konusunda kararlı bir duruş sahibi olduğunuzu biliyorum. Bu da bize güç ve moral veriyor. 31 Mart seçimlerinde eşbaşkan adaylarımız Serap Çakmak Genç ile Habip Yeşiltepe arkadaşlarımızın etrafında kenetlenip, tek yürek olacağınıza inanıyor, başarılar diliyorum."

İşte o mesaj;