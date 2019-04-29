Selahattin Demirtaş: 4 Askerin Şehit Olmasından Büyük Üzüntü Duyuyorum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları vasıtasıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, 4 askerin şehit edilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Selahattin Demirtaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş, "Genel anlamda soracak olursak 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"ÇOK ÖNEMLİ BELEDİYELERİ KAPATTI"

"Yetkilerin tümünü tek adamda toplayan yeni yönetim sisteminin başarısı toplumun kutuplaştırılmasına bağlıydı. AKP ve MHP ittifakı da bu seçimde olabildiğince kirli bir propagandayla bu kutuplaştırmayı derinleştirerek kazanmayı hedefledi. Ama istedikleri başarıyı elde edemediler."

"Tek adam rejiminden tedirginlik duyanlar da karşı blokta kümelenince AKP çok önemli belediyeleri kaybetti. Bu seçimin en önemli sonucu toplumun demokrasiden yana olduğunu, kamplaşma yerine birlikten yana olduğunu göstermiş olmasıdır."

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN BİZE DİYET BORCU YOK"

Demirtaş, "Sosyal medyada yer yer HDP seçmenlerinden; HDP tabanının Batı'da CHP'ye desteğine rağmen CHP'nin teşekkür açıklamalarında buna yeteri kadar değinilmediği, yeterli oranda teşekkür edilmediği eleştirileri geliyor. Bu eleştirilere katılıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Seçmenlerimiz CHP'den teşekkür almak için değil; demokrasi ve barışa şans yaratmak için sandığa gitmiştir. CHP'li belediyelerin bize diyet borcu değil; halkın tamamına eşit, adil, şeffaf, demokratik hizmet borcu vardır. Ama CHP Genel Merkezi sosyal demokrat kimliğine uygun olarak demokrasi ve barış adına cesur politikalar, çözüm önerileri geliştirmek durumundadır. Sadece HDP'lilerin değil tüm toplumun en acil beklentisi ve ihtiyacı budur. Bunu geliştirmekte tereddütlü davranırlarsa elbette seçmen bunu göz önünde bulunduracaktır."

Selahattin Demirtaş

"SİLAHI HİÇBİR ZAMAN YÖNTEM OLARAK BENİMSEMEDİK"

"Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yaşanan çatışmayı ve gerçekleşen ölümleri nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna Demirtaş'ın yanıtı şu oldu:

"Şiddeti, silahı biz hiçbir zaman yöntem olarak benimsemedik, desteklemedik, doğru bulmadık. 40 yıla yaklaşan ve büyük acılara sebep olan silahlı çatışmaların, operasyonların veya silahlı eylemlerin nihai olarak son bulması için de defalarca barış girişimlerinde bulunduk."

"KARDEŞLERİMİZ YAŞAMINI YİTİRMESİN DİYE ÇOK ÇALIŞTIK"

"Hakkari'de yaşanan saldırı sonrasında 4 askerin yaşamını yitirmiş olmasından elbette büyük bir üzüntü duyuyorum, şiddeti asla kabul etmiyor, onaylamıyorum. Askerlerin ailelerine taziyelerimi, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Toplumun bir kısmının yalan propagandalar nedeniyle bize karşı önyargılı olduğunu ve suçlayıcı bir tutum sergilediklerini de biliyorum ama herkes şundan emin olsun ki evlatlarımız, kardeşlerimiz yaşamını yitirmesin diye bizler barış için çok çalıştık, samimiyetle ve fedakarca çalıştık. Maalesef başaramadık, bundan dolayı da çok üzgünüm. Şimdi 2,5 yıldır suçsuz yere hapisteyiz ama 'barış, barış, barış' demekten de asla vazgeçmedik."