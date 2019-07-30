Sel sularının içinde haber sunan Pakistanlı muhabir sosyal medyada gündem oldu
Pakistan'da sel felaketine dikkat çekmek isteyen bir muhabir, sular altında haber sununca sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Pakistan'da sel haberiyle ilgili bir anons yapan muhabir boğazına kadar girdiği suların içinden yaptığı yayın sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Pakistan'da sel felaketi nedeniyle son bir ayda en az 71 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın yerel kanallarından biri olan GTV News için çalışan muhabir Azadar Hussain, geçtiğimiz günlerde bölgedeki şiddetli yağışın etkilerini anlatmak için kamera karşısına geçti. Ancak ekranda sadece kafası ve mikrofon görüldü.
BİRLERCE YORUM YAPILDI
Sind nehrinden taşan sel sularının içinde anons yapan Hussain'in videosu sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, muhabirin çabasından övgüyle bahsederken, bazı kullanıcılar ise muhabirin hayatını tehlikeye attığını söyledi.
71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Geçtiğimiz ay ülke genelinde 71 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti. Meteoroloji ofisi, muson yağmurlarının önümüzdeki iki gün içinde ülkenin orta ve güney bölgelerine geçeceğini açıkladı.
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