Sel suları tarım arazilerine zarar verdi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından meydana gelen selde, 3 köydeki tarım arazileri zarar gördü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından meydana gelen selde, 3 köydeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı Yığınçal, Karabulak ve Kutlubulak köylerinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Sağanak ve dolunun ardından meydana gelen sel, söz konusu köylerdeki mera ve tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Kaynak: AA