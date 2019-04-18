Felaketin Yaşandığı Kentte Sel Suları Araçları Hurdaya Çevirdi
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Felaketin Yaşandığı Kentte Sel Suları Araçları Hurdaya Çevirdi

Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen sel felaketi araçları hurdaya çevirdi. Devrilen bir araç ile taklalar atan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen sağanak yağış sele döndü. Çok sayıda araç hasar gördü, devrilen bir araç ile taklalar atan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

BÜYÜK ÇAM AĞACI DEVRİLDİ

Aynı noktada yine büyük çam ağacı devrildi, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tehlike arz eden bir başka çam ağacını da halat yardımıyla devirdi.

KENTTE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Antakya Belediyesine bağlı ekiplerde sel nedeniyle yollarda oluşan engelleri kaldırdı. Kentte hayat normale döndü.

İşte felaketi yaşayan kentten fotoğraflar;

Kaynak: İHA
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