Seksenler saat kaçta? Seksenler hangi gün? Seksenler 493. bölüm fragmanı!
TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi ne zaman? Severek diziyi izleyenler Seksenler hangi gün? sorularının cevabını merak ediyor. Seksenler yeni bölüm zile! Seksenler oyuncuları!
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak, Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Yeni Fehmi'nin kim olacağı Rasim Öztekin'in vefatının ardından sorgulanıyordu. Seksenler dizisinin yeniz sezon tanıtımı yayınlandı. İşte Seksenler yeniz sezon hakkında merak edilenler…
SEKSENLER NE ZAMAN?
Seksenler dizisi TRT ekranlarında Perşembe günleri yayınlanmaktadır. 1 Temmuz Perşembe günü yeni bölümü ile ekranlarda.