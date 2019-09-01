Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü

01.09.2019 10:16

Seksenler'de yer alan Begüm Öner verdiği kilolarla dikkat çekti. 2012 yılında romantik komedi ve nostalji dizisi olarak ekranlara gelen Seksenler dizisi 2019-2020 yeni sezonunda finalinden 3 sezon sonra yeniden izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SIKI BİR DİYET YAPTI

2 yıl sonra izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan "Seksenler" dizisinde rol alan Begüm Öner, 10 kilo verdi. Dizinin yeni bölümleri için sıkı bir diyet yapan oyuncu, adeta iğne ipliğe döndü. Dizi, ekim ayından itibaren her gün TRT 1'de yayınlanacak.

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1992 yılında henüz iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı.

İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Seksenler" dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Begüm Öner paylaştı.