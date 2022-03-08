Seksenler Deniz kim? Seksenler dizisinde oynayan Deniz Oral kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi seyirciler tarafından keyifle izleniyor. Seksenler Deniz kim ve Deniz Oral kaç yaşında izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Seksenler Deniz kim ve hangi karakteri oynuyor merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizi, yayınlandığı her yeni bölüm de gündeme geliyor. Seksenler Deniz kim? Deniz Oral kaç yaşında? Deniz Oral nereli? Detaylar haberimizdedir…

DENİZ ORAL KİMDİR?

Deniz Oral 14 Ekim 1963 Mersin doğumludur. Deniz Oral, Türk oyuncu. İlk, orta ve lise eğitimini de memleketinde tamamladı. Mersin Bölge Tiyatrosu'nda oynayan ablası, çocuk oyuncuya ihtiyaç duyulduğu bir gün Deniz Oral'ın elinden tutup onu tiyatroyla tanıştırdı. Küçüklüğünden beri tiyatroya yeteneği ve ilgisi olan Oral, "Almanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere" ile sahneye ilk adımını attı. Deniz Oral, uzun bir süre Mersin Bölge Tiyatrosu'nda amatör oyunculuğa devam etti.

Sanatçı, aynı zamanda 15 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynadı. 1985'te Ankara'ya gittikten bir yıl sonra da TRT'de dublaj yapmaya başladı. Artık profesyonel tiyatro yaşamına da adım atmıştı böylelikle. Yedi yıl Ankara'da yaşadı. Daha sonra da yeni bir tiyatro projesi için İstanbul'a gitti ve çeşitli tiyatrolarda oyun oynamaya başladı. On parmağında 10 marifet olan ünlü oyuncunun 'Kaçma Benden' adlı bir de müzik albümü bulunuyor.

YER ALDIĞI PROJELER

Sinema film

2019 - Mucize 2: Aşk

2015 - Ertuğrul 1890

2012 - Mevsim Çiçek Açtı

2009 - Güneşi Gördüm

2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs

2007 - Beyaz Melek

2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

2005 - Hababam Sınıfı 3,5

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak

1988 - Gülün Bittiği Yer

Dizi filmler

2020 - Ev Yapımı (Kendisi)

2019 - Seksenler (Hilmi)

2016 - Hangimiz Sevmedik

2013 - Seksenler (Turgut Özal)

2013-2014 - Doksanlar (Nuri)

2013 - Evlilik Okulu

2010 - Bu Film Bitmez

2009-2011 - Papatyam (Lütfü)

2006 - Köprü

2005 - Sevda Tepesi

2005 - Kayıt Dışı

2005 - Ahududu

2002 - Zerda

2001-2002 - Yeditepe İstanbul

2001 - Güz Gülleri

2001 - Avcı : Raşit

2000 - Hesabım Bitmedi Seninle

2000 - Kurt Kapanı

1999 - Umut Yolcuları

1995 - Bizim Ev

Tiyatro oyunları

2011 – Her Yöne 90 Dakika

2010 - Herşeye Rağmen Merhaba

2007 - Karmakarışık

1992 - Tiyatrokare

1973 - Gemilerde Talim Var

Reklam filmleri

Altunsa Gold Ayçiçek Yağı

Beşler Makarna

Tecnoplas

Garanti Bankası

Ödüller

2003 Mersin Festivali (Plaket)

Zeytin Burnu Zihinsel Engelliler Derneği (Plaket)

3. Geleneksel AK Parti İskenderun Gençlik Şöleni (Plaket)

The American Universty Girne/Cyprus (2009 Bahar Şenlikleri) (Plaket)

Armoni Park Outlet Center (Ekranların En Komik Çifti)

Devrek Baston ve Kültür Festivali (Onur Ödülü) (Plaket)

Uçan Perde - Her Yöne 90 Dk Antalya Turnesi (Plaket)

DENİZ ORAL INSTAGRAM HESABI

Deniz Oral Instagram hesabı "denizoral33" kullanıcı isme sahip olup 35 bin takipçisi bulunuyor.



Haberler.com - Gündem