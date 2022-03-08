Seksenler Deniz kim? Seksenler dizisinde oynayan Deniz Oral kaç yaşında ve nereli?
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Seksenler dizisinde rol alan Deniz Oral kim ve kaç yaşında merak ediliyor. Seksenler dizisinde Hilmi Bey karakterini canlandıran Deniz Oral, Seksenler Deniz kim konusu gündeme geliyor. Peki, Seksenler Deniz kim? Deniz Oral kimdir?
TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi seyirciler tarafından keyifle izleniyor. Seksenler Deniz kim ve Deniz Oral kaç yaşında izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Seksenler Deniz kim ve hangi karakteri oynuyor merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizi, yayınlandığı her yeni bölüm de gündeme geliyor. Seksenler Deniz kim? Deniz Oral kaç yaşında? Deniz Oral nereli? Detaylar haberimizdedir…
DENİZ ORAL KİMDİR?
Deniz Oral 14 Ekim 1963 Mersin doğumludur. Deniz Oral, Türk oyuncu. İlk, orta ve lise eğitimini de memleketinde tamamladı. Mersin Bölge Tiyatrosu'nda oynayan ablası, çocuk oyuncuya ihtiyaç duyulduğu bir gün Deniz Oral'ın elinden tutup onu tiyatroyla tanıştırdı. Küçüklüğünden beri tiyatroya yeteneği ve ilgisi olan Oral, "Almanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere" ile sahneye ilk adımını attı. Deniz Oral, uzun bir süre Mersin Bölge Tiyatrosu'nda amatör oyunculuğa devam etti.
Sanatçı, aynı zamanda 15 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynadı. 1985'te Ankara'ya gittikten bir yıl sonra da TRT'de dublaj yapmaya başladı. Artık profesyonel tiyatro yaşamına da adım atmıştı böylelikle. Yedi yıl Ankara'da yaşadı. Daha sonra da yeni bir tiyatro projesi için İstanbul'a gitti ve çeşitli tiyatrolarda oyun oynamaya başladı. On parmağında 10 marifet olan ünlü oyuncunun 'Kaçma Benden' adlı bir de müzik albümü bulunuyor.
YER ALDIĞI PROJELER
Sinema film
2019 - Mucize 2: Aşk
2015 - Ertuğrul 1890
2012 - Mevsim Çiçek Açtı
2009 - Güneşi Gördüm
2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs
2007 - Beyaz Melek
2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
2005 - Hababam Sınıfı 3,5
1998 - Herşey Çok Güzel Olacak
1988 - Gülün Bittiği Yer
Dizi filmler
2020 - Ev Yapımı (Kendisi)
2019 - Seksenler (Hilmi)
2016 - Hangimiz Sevmedik
2013 - Seksenler (Turgut Özal)
2013-2014 - Doksanlar (Nuri)
2013 - Evlilik Okulu
2010 - Bu Film Bitmez
2009-2011 - Papatyam (Lütfü)
2006 - Köprü
2005 - Sevda Tepesi
2005 - Kayıt Dışı
2005 - Ahududu
2002 - Zerda
2001-2002 - Yeditepe İstanbul
2001 - Güz Gülleri
2001 - Avcı : Raşit
2000 - Hesabım Bitmedi Seninle
2000 - Kurt Kapanı
1999 - Umut Yolcuları
1995 - Bizim Ev
Tiyatro oyunları
2011 – Her Yöne 90 Dakika
2010 - Herşeye Rağmen Merhaba
2007 - Karmakarışık
1992 - Tiyatrokare
1973 - Gemilerde Talim Var
Reklam filmleri
Altunsa Gold Ayçiçek Yağı
Beşler Makarna
Tecnoplas
Garanti Bankası
Ödüller
2003 Mersin Festivali (Plaket)
Zeytin Burnu Zihinsel Engelliler Derneği (Plaket)
3. Geleneksel AK Parti İskenderun Gençlik Şöleni (Plaket)
The American Universty Girne/Cyprus (2009 Bahar Şenlikleri) (Plaket)
Armoni Park Outlet Center (Ekranların En Komik Çifti)
Devrek Baston ve Kültür Festivali (Onur Ödülü) (Plaket)
Uçan Perde - Her Yöne 90 Dk Antalya Turnesi (Plaket)
DENİZ ORAL INSTAGRAM HESABI
Deniz Oral Instagram hesabı "denizoral33" kullanıcı isme sahip olup 35 bin takipçisi bulunuyor.