Sekiz günlük yaşam savaşını kaybetti

Bafra ilçesinde trafik kazasında yaralanan Bahar Değer Emirza, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İkiztepe mevkisinde trafik kazasında ağır yaralanan Emirza (33), tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Emirza, Kelikler Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

İlçenin İkiztepe mevkisinde 5 Haziran'da iki otomobil çarpışmış, kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Ateş, Bahar Değer Emirza ve Vedat Değer yaralanmıştı. Vedat Değer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA