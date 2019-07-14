70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti

Adana'da bir portakal bahçesine 70 kök hint keneviri ekildiğini gören polis, ektiği iddia edilen 60 yaşındaki bir şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs konuyla ilgili olarak "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesinde Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, portakal ağaçları arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri buldu.

KENEVİRLERİN BOYU 2,5 METREYE ULAŞMIŞ

Polis, damlama sulama sistemi kurulan bahçede boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri küreklerle kökünden söktü. Kenevirleri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S. (60) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"ŞEKER ORANIM YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Hasbi S. basın mensuplarına, "Ben şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi"

Hasbi S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA