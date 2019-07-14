70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti
Adana'da bir portakal bahçesine 70 kök Hint kenevir ektiği iddia edilen ve gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi" dedi.
Adana'da bir portakal bahçesine 70 kök hint keneviri ekildiğini gören polis, ektiği iddia edilen 60 yaşındaki bir şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs konuyla ilgili olarak "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" ifadelerini kullandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesinde Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, portakal ağaçları arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri buldu.
KENEVİRLERİN BOYU 2,5 METREYE ULAŞMIŞ
Polis, damlama sulama sistemi kurulan bahçede boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri küreklerle kökünden söktü. Kenevirleri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S. (60) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
"ŞEKER ORANIM YARI YARIYA DÜŞTÜ"
Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Hasbi S. basın mensuplarına, "Ben şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi"
Hasbi S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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Bu isin kontrollu bir sekilde tum ulkede medikal anlamda kullanilmasi lazim, kanser ve vesaire benzeri illetlerin caresi budur, onun icin deney yapilip onaylanmasi bile engelleniyor, kemo ilac firmalari tarafindanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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her yıl ocak şubat mart aylarında il tarım müdürlüklerine müracat ederek izin alınıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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o halde bütün şeker hastaları yeşillik eksinlerCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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adanam benim kalbinde hiç kötülük olmaz yaaa bendemi eksem babam da şeker var :)Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Adam haklı.Birçok hastalığa faydası var.Ama öyle sigara gibi sarıp içme ile olmuyor.Avrupa da doktor reçeteye yazıyor bunun yağınıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İyi ki ülke ekonomisine katma değer katıyorum dememiş.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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ohhhhh misssssssssssssCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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serbest birakildi ya ekimi.Cevap Yaz Yayından Kaldır