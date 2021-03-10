Şehrin göbeğinde kan donduran görüntü! 15 kişilik grup, yakaladıkları kişiyi tekme tokat dövdü
Şanlıurfa'da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayın ardından, dövülen kişi ve saldırgan grup polis gelmeden kaçtı.
Rabia Meydanı'nda meydana gelen olayda 15 kişilik grup, bilinmeyen nedenle meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, ortalarına alıp tekme tokat dövmeye başladı.
EKİPLER GELMEDEN KAÇTILAR
Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı