Şehrin göbeğinde kan donduran görüntü! 15 kişilik grup, yakaladıkları kişiyi tekme tokat dövdü
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Şehrin göbeğinde kan donduran görüntü! 15 kişilik grup, yakaladıkları kişiyi tekme tokat dövdü

10.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:43

Şanlıurfa'da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayın ardından, dövülen kişi ve saldırgan grup polis gelmeden kaçtı.

Rabia Meydanı'nda meydana gelen olayda 15 kişilik grup, bilinmeyen nedenle meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, ortalarına alıp tekme tokat dövmeye başladı.

EKİPLER GELMEDEN KAÇTILAR

Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntü! 15 kişilik grup, yakaladıkları kişiyi tekme tokat dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (13)
TRAKYALI: Nasıl olsa ceza yok yapanın yanına kar kalıyor maalesef
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DELİ: vuranın yanına kar kaldığı zaman bu yaygınlaşır cezasızlık kaos yaratır kaosta her kes nasibini alır
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HAKAN: şanlıurfa''da yaşayan biri olarak söylüyorum bunlar suriyeli olay yeride suriyelilerin bolca oldugu bir yer , maalesefki şehirde suriyelilerden geçilmiyor sokak ve caddelerde türkçe konuşan kalmadı umarım bir an önce normal hayatımıza ve kendi insanlarımızla yaşamaya döneriz.
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