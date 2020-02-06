Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı
Haberler » 3. Sayfa » Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı - Haberler

Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'in kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı. Görüntülerde şehidin kızına "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman" dediği duyuluyor.

06.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:13
Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş 'den geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı duygusal görüntüler kaldı.

Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı. Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı.

"GELİNCE BEN SENİ ÖPERİM"

Görüntüde 3 aylık kızını öperek, "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı?" diyen şehidin bu sözleri okuyanları duygulandırdı.

Şehitten geriye bu fotoğraf kaldı:

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • İNANKİ:
    inanki boğazımızda kaldı düğümler perişan olduk acınız acımızdır Allah rahmet etsin
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler