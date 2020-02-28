Son dakika: 29 şehidin ardından TSK, Esed rejimini havadan ve karadan vurdu

28.02.2020 02:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:53

İletişim Başkanı Altun, Esed Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Altun, "Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

"ESED REJİMİ HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir" ifadelerini kullandı.

29 ŞEHİDİMİZ VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Esed rejimi unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 29 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.

"36 YARALIMIZ VAR"

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmekte. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Şu an itibarıyla hastanemizde 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın tüm tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."