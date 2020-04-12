Şehit yakını esnaftan anlamlı destek EEskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde şehit yakını esnaf Selahattin Kara ve oğulları, dükkanlarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş desteği verecek.

EEskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde şehit yakını esnaf Selahattin Kara ve oğulları, dükkanlarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş desteği verecek.

Kırka mahallesinde sebze, meyve satıcılığı ve servis işiyle uğraşan Şehit yakını Selahattin Kara ve oğulları yapmış olduğu destekle dükkanlarından ücretsiz alışveriş desteği vereceklerini duyurdu. Selahattin Kara, "Ülkemiz salgın hastalık ve terör belasıyla uğraşırken bu zamanda fırsatçılık yapanlara inat biz bize yeteriz diyoruz. Aylık kazancı olmayan ve maddi sıkıntıları olan ailelerimizin tüm sebze ve meyve ihtiyaçları Palmiye Sebze ve Meyve Pazarı olarak ücretsiz karşılamaya hazırız. Bizi aramanız yeterlidir. Siz yeter ki evde kalın" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA