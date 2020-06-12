Şehit ve gazi çocuklarına oyuncak ve kitap hediye edildi
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Şehit ve gazi çocuklarına oyuncak ve kitap hediye edildi

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehit ve gazi çocuklarına oyuncak ve kitap hediye edildi.

12.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:27

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehit ve gazi çocuklarına oyuncak ve kitap hediye edildi.

Federasyon Başkanı Abdurrahman Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarının gönderdiği hediyeleri gazi ve şehit ailelerine ulaştırdıklarını söyledi.

Gazi ve şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını anlatan Er, "Şehit ve gazi yakını çocuklarımızın yüzlerindeki o coşkuyu ve mutluluğu yaşatmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bir nebzede olsa mutluluklarına vesile olmaya çalışıyoruz." dedi.

Şehit ve gazi çocuklarına oyuncak ve kitap hediye edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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