Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (2)
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'in İscehisar ilçesi Karaağaç köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
24.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:10
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'in İscehisar ilçesi Karaağaç köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (2)