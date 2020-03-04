: "Şehit olmak kalbime doğuyor" demişti

04.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:16

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un 'şehit olmak kalbime doğuyor' dediği videosu duygulandırdı. Öte yandan şehidin naaşı da akşam üzeri memleketi Elazığ'a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlip kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 Mehmetçik şehit oldu, 6'sı ise yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26), Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. 8 kardeşin en küçüğü olan şehit Coşkun'un İdlib'e gitmeden önce çekilen videosunda söylediği 'şehit olmak kalbime doğuyor' ve 'şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım' sözleri duygulandırdı. Çekilen videoda kendisine 'Sen Hatay'dasın, sınırdasın. Şehit olmayı düşünüyor musun?" diye sorulan Coşkun, "Düşünüyorum değil, her şeyin hayırlısı da şehit olacağım içime doğmuş" diye yanıt veriyor.

"ŞEHİTLİK GÜZEL BİR MERTEBE İNŞALLAH ULAŞIRIM"

Videoda konuşmasını sürdüren şehit Coşkun, "Vatan, bayrak, millet, namus, şeref biz bunun için bu görevi seçtik. Ben bu mesleği onun için seçtim yoksa herkes bu mesleği yapar. Kimisi para için yapıyor, kimisi zevkine yapıyor kimisi de gerçekten canı gönülden kalpten yapıyor bu işi ben de onlardanım Allah'a şükür. Rabbim, hakkımda hayırlısını versin. Şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım" ifadelerini kullanıyor.

ŞEHİDİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Öte yandan şehit Coşkun'un naaşı akşam üzeri askeri uçakla memleketi Elazığ'a getirildi. Şehidin naaşı törenle karşılandı. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin ailesi ile kamu kurum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehit Coşkun'un naaşı karşılama töreni sonrası Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülürken yarın Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası köyünde defin edileceği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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