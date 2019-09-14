Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti

14.09.2019 11:53

Şanlıurfa'da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araç, Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 acil servis ekipleri tarafından HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınların teslim edildi.

OĞLUNUN KABRİNİ ZİYARETE GİDİYORMUŞ

Hayatını kaybeden Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve şehidin kabrini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA