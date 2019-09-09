Şehit Miralay Fethi Bey'in sandukası törenle taşındı

09.09.2019 10:04

Yunan Ordusunun İzmir'in işgali sırasında direnişin simge isimlerinden biri olan Miralay Fethi Bey, 23 Mayıs 1915'te şehit edilmiş ve cenazesi Emir Sultan Haziresine defnedilmiş. 15 Mayıs 1915'te gerçekleşen işgal sırasında, Yunan subayının "Yaşasın Venizelos" diye bağrılması emrine uymayarak direnişin öncü isimlerinden olan Miralay Şehit Fethi Bey'in sandukası, 1981 yılında Agora Ören Yerine aktarılmış, naaşı ise Narlıdere'deki askeri şehitliğe taşınmıştı.

İKÇÜ tarafından yapılan çalışmalarda ilk mezar yeri tespit edilen Şehit Fethi Bey'in mezarı düzenlenen törenle eski yerine nakledildi. Emir Sultan Türbesinde gerçekleşen törene İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karadede, İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Ürer, Agora Kazı Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, İKÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel ve basın mensupları katıldı.

"Onları sen takmadın ki sen sökesin"

Törende konuşan ve Şehit Süleyman Fethi Bey hakkında bilgi veren İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Ürer, Şehit Fethi Bey'in mezarına ilişkin araştırmaların İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ve İKÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel ile birlikte yaptıkları çalışmalar sonrası başladığını, Emir Sultan Türbesi'nin Haziresinde yapılan incelemelerde Şehit Fethi Bey'in ilk defnedildiği yerin bu kapsamda tespit edildiğini söyledi.

Boş halde muhafaza edilmiş olan bu alana en azından mezar taşları ve sandukanın asıl yerine ahde vefa duygusuyla iade edilmesini istediklerini söyleyen Prof. Dr. Ürer; "Süleyman Fethi Bey; Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda aktif görev almış bir askerdir. Ciddi rahatsızlıklar geçirdikten sonra 1918 yılında İzmir 4. Kolordu asker alma şubesi komutanlığına getirilmiştir. 15 Mayıs 1915'te gerçekleşen Yunan işgali sırasında tutuklanmış ve Yunanistan'ın Eski Başbakanı Elefterios Venizelos'a ithafen 'Zito Venizelos (Yaşasın Venizelos)' diye bağırması istenmiştir. Fethi Bey'e emre direnmiş ve yerine getirmemiştir. Bunun üzerine Fethi Bey'in omuzlarındaki albaylık apoletleri bir Yunan subayı tarafından sökülmek istenmiş; Fethi Bey, Yunan subayın elini itmiş ve "Onları sen takmadın ki sen sökesin" demiştir. Bunun üzerine Yunan subayının emriyle Fethi Bey defalarca süngülenmiş; yaralı olarak İtalyan Hastanesine kaldırılmıştır. Yazışmalardan anlaşıldığına göre Fethi Bey, 23 Mayıs 1919'da şehit olmuştur." dedi.

Şehit Fethi Bey'in vefatının ardından Emir Sultan Türbesi haziresine defnedildiğini, 1981 yılında yapılan başvuru üzerine naaşının Narlıdere'deki askeri şehitliğe, mezar taşları ve sandukasının ise kırık vaziyette Agora Örenyeri'ne nakledildiğini anlatan Ürer, 2010 yılında Smyrna/ Agora Kazı Başkanı Doç.Dr. Akın Ersoy tarafından bir araya getirilen sanduka ve mezar taşlarının ören yerinde sergilenmeye başlandığını belirtti.

Son yıllarda gerekli düzenlemeler yapılarak ziyarete açılan Emir Sultan Türbesi'nin haziresinde yapılan incelemelerde Şehit Fethi Bey'in ilk defnedildiği yerin tespit edildiğini belirten Ürer, boş halde muhafaza edilmiş olan bu alana en azından mezar taşları ve sandukanın tekrar taşınması fikrinin geliştiğini; İKÇÜ olarak harekete geçtiklerini ve bugün düzenlenen törenle Emir Sultan Türbesi'ne nakledilmesine kadar sürecin gelmiş olmasından memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Törende konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karadede,Şehit Süleyman Fethi Bey'in ilk defin yerinde ziyarete açılmasının toplumsal hafıza ve geçmişe saygı açısından önemli olduğunu söyledi. Naaşın da bir an önce Emir Sultan Türbesi'nde yer alan mezara getirilmesinin gerekliliğini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler