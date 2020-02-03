: Son dakika: Şehit haberleri sonrası Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Harekat Merkezi'nde toplandı

03.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:59

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'ne gelen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, burada sınır birliklerinin komutanları ile bir araya geldi. İlgili kurum temsilcilerinin de yer aldığı kritik öneme sahip toplantıda ayrıntılı brifing alan Akar, gerekli talimatları verdi. Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

ERDOĞAN'IN HEYETİNDEN ANİ BİR KARARLA AYRILDI

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

SURİYE SINIRINDA KRİTİK MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin gerekenlerin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına varan Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin burada yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti.

İDLİB'DE ŞEHİT SAYIMIZ 6'YA YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit sayımızın 6'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır."

SINIRDA KRİTİK TOPLANTI

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

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