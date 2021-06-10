Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİSiirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat, Doğan köyündeki mezarlıkta yakınlarının Kürtçe ağıtlarıyla toprağa verildi.
KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat, Doğan köyündeki mezarlıkta yakınlarının Kürtçe ağıtlarıyla toprağa verildi.Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu