Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
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Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)

Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİSiirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat, Doğan köyündeki mezarlıkta yakınlarının Kürtçe ağıtlarıyla toprağa verildi.

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat, Doğan köyündeki mezarlıkta yakınlarının Kürtçe ağıtlarıyla toprağa verildi.Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileğinde bulundu.


Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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