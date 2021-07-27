Şehit Çelebi için uğurlama töreni

Şehit Çelebi için uğurlama töreni Irak'ın kuzeyindeki Goraspi Üs Bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit Çelebi için uğurlama töreni

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Goraspi Üs Bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için uğurlama töreni düzenlendi.

Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit düştü. Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), sabah saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunulup özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin naaşı helikopterle Yüksekova'ya, buradan da uçakla Kırıkkale'ye uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş