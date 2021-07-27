Şehit Çelebi için uğurlama töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Çelebi için uğurlama töreni

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Şehit Çelebi için uğurlama töreni Irak'ın kuzeyindeki Goraspi Üs Bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit Çelebi için uğurlama töreni

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Goraspi Üs Bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için uğurlama töreni düzenlendi.

Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit düştü. Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), sabah saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunulup özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin naaşı helikopterle Yüksekova'ya, buradan da uçakla Kırıkkale'ye uğurlanacağı belirtildi.

Şehit Çelebi için uğurlama töreni
Şehit Çelebi için uğurlama töreni
Şehit Çelebi için uğurlama töreni
Şehit Çelebi için uğurlama töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit Çelebi için uğurlama töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:38:44. #1.16#

title