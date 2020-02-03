: Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri

03.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in şehadet haberi, Tuzla'daki aile evine ulaştı. Eve gelen askeri personel, şehidin ağabeyi Mücahit Demir'e şehadet haberini verdi. Acılı ağabeyi, akrabaları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalışırken, evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

"BİZE SÖYLEMEZDİ BÖYLE ŞEYLERİ"

Kardeşinin şehadet haberini almasıyla ilgili konuşan acılı ağabey Mücahit Demir, "Sabah aldım haberi. Akşam bizim arkadaşa söylemiş, 'Suriye tarafına geçiyorum' demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri. Sabah komutanlar, sağlık ekipleri geldi. Haber verdiler. En son bir hafta oldu görüşeli. Annem babamla konuşuyorlardı her akşam" dedi.

AİLESİ SAKARYA'DAN YOLA ÇIKTI

Öte yandan, şu sıralar Sakarya'da bulunan anne ve babanın, oğullarının şehadet haberini alır almaz İstanbul'a doğru yola çıktıkları öğrenildi. Ayrıca şehit ateşinin düştüğü eve Tuzla Belediyesi tarafından mobil destek aracı gönderildi.

Kaynak: İHA

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