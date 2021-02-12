Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı (2)
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Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı (2)

12.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:57
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'nın Ereğli ilçesinde Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan Serkan İ., kardeşi Furkan İ ve arkadaşı Serdar G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan Serkan İ., kardeşi Furkan İ ve arkadaşı Serdar G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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