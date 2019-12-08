Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bankalara talimat vermeli

08.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki "Şehir Üniversitesi" tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk Özdağ, "Meclis araştırma komisyonu bunu incelemeli ve araştırmalı. Derhal Bankalara talimat verilmeli" dedi.

"HALK BANKASI'NIN DOLANDIRILMASI SÖZ KONUSU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada isim vermeden yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yüklendi. Ahmet Davutoğlu'ndan "malum zat" diye bahseden Erdoğan, "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım sırasında ben yaptım. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu'nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank'tan kredi alıyorlar. Burada Halk Bankasının dolandırılması söz konusu." demişti.

DAVUTOĞLU TWİTTER ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Eski Başbakan ve yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine Twitter hesabı üzerinden "İstanbul Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin asılsız ithamlara dair" ifadeleriyle bir açıklama paylaştı.

Davutoğlu, Erdoğan'a yanıt verdiği açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanların ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi.

"BİR BAŞBAKAN'A DOLANDIRICILIK İFTİRASINDA BULUNULMUŞTUR"

Davutoğlu'nun "İstanbul Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin asılsız ithamlara dair..." başlığıyla yaptığı açıklamasında, "En temel nezaket kurallarına dahi uymayan bu üsluba rağmen Halk Bankası konusunda açılan tartışmayı anlamlı buluyorum. Bugün bir milat olmalıdır. Çağrım açıktır: Madem ki bu ülkeye hizmetten gayrı hiçbir hedef gütmemiş ve bütün bir ömrünü buna adamış bir başbakana 'dolandıncılık' iftirasında bulunulmuştur, o zaman şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıklarını ve bu varlıklardaki değişimi, bu kişilerin siyasete girdikler/devlet görevi üstlendikleri günden bugüne kadar araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM'de gerekli komisyonlar oluşturulmalı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği vechile yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır. Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM'ye hesap vermekten bir an bile imtina etmem" denildi.

SELÇUK ÖZDAĞ DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi açıklaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Bu konuyu, Şehir Üniversitesi'yle ilgili meseleyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti Genel Başkanı'nın gündeme getirmiş olması bir paniğin, bir telaşın ve bir hesabın işi. İkincisi 'o zat' derken o zat dediği kişi AK Parti'nin başdanışmanı Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Genel Başkan. Siyasette kalıcı olmanın yolu sadece uzun süre seçim kazanmak değildir, naif olmaktır, nezaketli olmaktır, etik değerlere sahip olmaktı." ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BUNU İNCELEMELİ VE ARAŞTIRMALI"

AK Parti'nin madem ki etik değerler uğruna mücadele ettiğini, değerler uğruna mücadele ettiğini söylüyor, Meclis araştırma komisyonu bunu incelemeli ve araştırmalı, kamuoyuyla paylaşmalıdır. Hatta bankalar şu an Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı bu bankaların hepsi. Sayın Cumhurbaşkanı derhal bankalara talimat vermeli, bu verilen kredilerin kimlere, hangi kuruluşlara, hangi şirketlere, hangi üniversitelere, hangi vakıf üniversitelere, hangi özel üniversitelere verildiği tek tek 82 milyon ile paylaşılmalıdır.

"BİR TELAŞ İÇİNDE"

Sayın Cumhurbaşkanı bir telaş içerisinde ve AK Parti Genel Başkanı bir telaş içerisinde özellikle 'o zat' derken Sayın Davutoğlu'nu rakip gördüğünü görüyoruz ve bu partileşme süreci tamamlanmak üzereyken böyle bir çıkış yapmış olmasını da dikkat çekici buluyoruz.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.