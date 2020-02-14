Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu

14.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:00

2019-2020 sezonun iddialı projelerinden biri olan "Macbeth" adlı oyunun yönetmenliğini, Eskişehir izleyicisinin tanıdığı ve sevdiği usta yönetmen Barış Erdenk üstleniyor. Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeleştirdiği ve Özlem Belkıs'ın uyarladığı oyunun dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Medina Almaç Yavuz, ışık tasarımını Kerem Çetinel ve hareket düzenini Sibel Erdenk gerçekleştirdi. Oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

15 Şubat 2020 Cumartesi gecesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera) Tiyatro Salonunda izleyici karşısına çıkacak olan oyun, gücü elde etmek ve bunun da ötesinde gücü elde tutmak pahasına ödenen bedelleri ve bunun yakıcı sonuçlarını farklı bir anlatım biçimi ile ele alıyor. Şehir Tiyatroları sanatçıları Ali Eyidoğan, Tolga Tümer, Mert Kırlak, Pınar Bekaroğlu Ciotta, Yalçın Özen, Gonca Yakut ve Berkay Gökçek'ten oluşturulan kadro ile sahnelenen oyun, ışığı, atmosferi, şarkıları ve sahnelenişi ile Eskişehirli tiyatro severlere bambaşka bir Shakespeare lezzeti sunuyor.

"İyilerin kötü, kötülerin iyi olduğu" zamanlara vurgu yaparak başlayan oyun, Shakespeare'in dünyasından kopmayan, fakat ezber bozan bir "Macbeth" yorumu içeriyor. Yeni oyun sezon boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyici ile buluşmayı sürdürecek.

Kaynak: Bültenler