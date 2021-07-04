Şehir şehir gezen 31 yıllık kalaycı, mesleğini yaşatmaya çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehir şehir gezen 31 yıllık kalaycı, mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Şehir şehir gezen 31 yıllık kalaycı, mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde tezgah açan kalaycı Murat Örsepet, mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde tezgah açan kalaycı Murat Örsepet, mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

Minibüsüyle seyyar çalışan 31 yıllık kalaycı Örsepet, babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Kardeşi Emrah Örsepet ile mesleğini sürdüren Örsepet, Kale ilçesindeki tezgahında müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylıyor.

Örsepet, AA muhabirine, mesleğine babasının yanında çırak olarak başladığını söyledi.

Seyyar kalaycılık yaparak unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalıştığını ifade eden Örsepet, "Benim için yeryüzündeki en güzel mesleklerden biri kalaycılık. Ekmeğimizi kalay yaparak kazanıyoruz. Kalaycılık unutulmaya yüz tutmuş ama yine de eski insanlar bize tercih ediyor." dedi.

Örsepet, kalaycılığı bilmeyen vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni nesil fotoğrafımızı çekiyor. Aldığımız işi bir günde teslim ediyoruz. Malzemelerini verip hemen alabiliyorlar. Bu yüzden vatandaşa cazip geliyor. Biz de bu hizmeti verdiğimiz için seviniyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Kerem Kamışlı Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Metin Oktay Diego Costa Aziz Yıldırım Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehir şehir gezen 31 yıllık kalaycı, mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 14:16:37. #1.14#

title