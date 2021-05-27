Şehir merkezinde bir garajda zehirli yılan yakalandı
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Şehir merkezinde bir garajda zehirli yılan yakalandı

Şehir merkezinde bir garajda zehirli yılan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir apartmanın garajına saklanan zehirli yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere yakalandı.

Eskişehir'de bir apartmanın garajına saklanan zehirli yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere yakalandı.

İstiklal Mahallesi Esen Sokak'ta bulunan bir apartmanı garajında yönetici tarafından otomatik kapının kontrolü sırasında fark edilen yılanın zehirli olduğu belirlendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yılanı özel aparatlar sayesinde yakalayıp, bir keseye koyarak doğaya salınmak üzere olay yerinden ayrıldı.

Apartman yöneticisinin dikkati sayesinde fark edilen ve zehirli olduğu belirlenen yılanın zarar vermeden yakalanması, çevre sakinlerinin rahat bir nefes alınmasını sağladı. - ESKİŞEHİR

Şehir merkezinde bir garajda zehirli yılan yakalandı
Şehir merkezinde bir garajda zehirli yılan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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