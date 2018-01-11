Şefkat Timi Yaşlıları Unutmadı

Kilis Belediyesi Hünerli Eller Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi Şefkat Timi ekibi yaşlıları tespit ederek yardımlarda bulunuyor.

Hünerli Eller Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi Şefkat Timi ekibi, Oylum Mahallesinde bulunan yaşlı, bakıma muhtaç ve hastalara düzenli olarak her hafta Perşembe günleri sıcak yemek dağıtıyor. Bugün de dağıtımı yapan Şefkat Timi ekibi, ailelere Başkan Hasan Kara'nın selamını ileterek hayır dualarını aldılar.

Yaşlılar ise dua ederek Kilis Belediye Başkanı Hasan ara'ya çok teşekkür ettiler ve her zaman yanlarında olduğunu belirtti. - KİLİS