Sefirin Kızı dizisi, reytinglerde 3 kategoride birinci olarak Çukur'u tahtından etti
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Sefirin Kızı dizisi, reytinglerde 3 kategoride birinci olarak Çukur'u tahtından etti

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin geçtiğimiz akşam 5. bölümü izleyiciyle buluştu. İlk bölümden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizi reytinglerde üç kategoride de zirvede yer alarak Çukur'u tahtından etti.

21.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:44
Sefirin Kızı dizisi, reytinglerde 3 kategoride birinci olarak Çukur'u tahtından etti

TV ekranlarının yeni dizisi Sefirin Kızı, ilk bölümden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde ve 'ün yer aldığı dizi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla sosyal medyanın da trend başlıkları arasına girmeyi başardı.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar'ın daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdasını konu alan dizi, ilk 4 bölüm sonunda 'un ardından ikinci sırada yer alıyordu. Ancak Sefirin Kızı, geçtiğimiz akşam yayınlanan 5. bölümü ile zirveyi kaptı. Dizi, reytinglerde üç kategoride de zirvede yer alarak Çukur'u tahtından etti.

İşte 20 Ocak 2020 reyting sonuçları:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE 10 PROGRAM

1 SEFİRİN KIZI STAR

2 ÇUKUR SHOW

3 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA FOX

4 SEFİRİN KIZI (ÖZET) STAR

5 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW

8 YASAK ELMA FOX

9 ZALİM İSTANBUL KANAL D

10 ÇUKUR (ÖZET) SHOW

AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 PROGRAM

1 SEFİRİN KIZI STAR

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX

3 ÇUKUR SHOW

4 YASAK ELMA FOX

5 SEFİRİN KIZI (ÖZET) STAR

6 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

7 ZALİM İSTANBUL KANAL D

8 ÇUKUR (ÖZET) SHOW

9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

10 KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATV

ABC

1- SEFİRİN KIZI

2- FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3- ÇUKUR

4- SEFİRİN KIZI ÖZET

5- YASAK ELMA

6- ZALİM İSTANBUL

7- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

8- YASAK ELMA ÖZET

9- ESRA EROL'DA

10- ÇUKUR ( ÖZET)

SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar'ın menekşeyle eve gittiğini öğrenen Nare, Sancar Efe'yle nikahları olan zeytin ağacındaki isimlerini tırnaklarıyla kazır. Sonrasında Gediz ona yardım ederek geçmişte yaşananları çğrendi. Gediz olanları öğrenince Nare'ye daha çok bağlanıyor. Nare'nin iş bulmasına yardım eden Gediz, Sancar Efe'yle ortak oldukları yere iş alıyor. Sonrasında olayların yönü değişiyor. "Sadıcım" dediği Sancar Efe'ye Nare'yi sevdiğini söyleyen Gediz'le ortaklıkları bitiyor.


Haber Videosu

: Sefirin Kızı dizisi, reytinglerde 3 kategoride birinci olarak Çukur'u tahtından etti
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HABER YORUMLARI (6)

  • KUZEYİN UŞAĞI:
    SAHİL KAHVE teşekkürler, hayırlı akşamlar. kal sağlıcakla.
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  • AZRAELS:
    Çukurmu kaldı yaa . izlerken yoruluyorum. İnsan dizi izlerken kafa dağıtır kafa yormaz zaten canımız çıkıyo çalışmaktan
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  • TEPKİ:
    bu nasil siralama haber ile dizi film ayni sinifa girer mi yada film ile haber degisik seyler siralama yapar iken film ve haber yapilmaz degisik seyler
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  • CEMİL:
    sonunda çukur için yolun sonu görünüyor bu çukur denen diziyi kimse izlemezse böle serseriliği öven ve ahlakımıza aykırı diziden kurtulmuş oluruz ama hala izleniyo millet çukur gibi dizileri çocuklarına izletip örnek gösteriyor yazık
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