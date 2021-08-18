Seferihisar'da mavi gurur; Mavi Bayraklı plaj sayısı 9 oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seferihisar'da mavi gurur; Mavi Bayraklı plaj sayısı 9 oldu!

Seferihisar'da mavi gurur; Mavi Bayraklı plaj sayısı 9 oldu!
Bültenler - Haberler | Güncel

Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını ve plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğinin garanti edildiğinin göstergesi olan Mavi Bayrak çalışmaları 2011 yılından bugüne Seferihisar'da devam ediyor.

"Gelecek kuşaklara da bugün olduğu gibi pırıl pırıl sahiller bırakacağız"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Dünyanın 50 ülkesinde uygulanan Mavi Bayrak Programı, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü. Mavi Bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plaj veya marinaların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ediyor. Küresel pandemi yaşadığımız bu dönemde mavi bayrak uygulaması, yerli ve yabancı turistler için çok büyük bir önem taşıyor. Seferihisar'da sezona girdiğimiz günden itibaren denizimiz ve plajlarımız aynen bugün olduğu gibi tertemiz. Gelecek nesillere de bugün olduğu gibi pırıl pırıl sahiller bırakmak ve Seferihisar'ı dünya çapında bir turizm destinasyonu haline getirmek için yılmadan çalışacağız" dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından işletilmekte olan Mavi Bayraklı halk plajı sayısı ile Seferihisar Türkiye çapında ilk sırada yer alıyor.

Seferihisar'da bulunan Mavi Bayraklı plajlar;

Büyük Akkum plajı, İztur Sertur halk plajı,

Gemisuyu Mevkii halk plajı, Bahadır Mevkii halk plajı, Ömür Beldesi halk plajı, Sakızağacı Mevkii halk plajı, Havacılar Sitesi halk plajı, Bengiler Mahallesi halk plajı, Ürkmez Sağlık Ocağı halk plajı.

Kaynak: Bültenler

Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Samet Aybaba Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seferihisar'da mavi gurur; Mavi Bayraklı plaj sayısı 9 oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:06:27. #1.14#

title