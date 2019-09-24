Şef Somer Sivrioğlu, yarışma esnasında sporcularla konuşan Yasin'e koşu cezası verdi

24.09.2019 08:03

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam 18'inci bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Ampute Milli Takımı'nın antreman sahasına gidere sporculara yemek yapan yarışmacılardan Yasin, şef Somer Sivrioğlu'nun kızdırınca görülmemiş bir ceza aldı.

YASİN'E YEMEK YARIŞMASINDA GÖRÜLMEMİŞ CEZA

Renkli kişiliği ve konuşma şekliyle herkesin ilgisini çeken Yasin, yemek yaparken kendilerini izleyen Ampute Milli Takımı'nın sporcularıyla konuşunca devreye Somer Sivrioğlu girdi. Sinirlenen Somer Şef, Yasin'den ceza olarak futbol sahasının çevresinde bir tur koşmasını istedi. Yasin ise bir an önce yaptığı yemeğe geri dönebilmek için var gücüyle koşarak cezayı tamamladı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ampute Milli Takımı'nın antreman sahasına gelen MasterChef ekibi yemekleri burada yaptı. Dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği İtalyan mantısı ravioli yaparak yarıştı. Takım oyununda kazanan kırmızı takım oldu ve mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Rıfat oldu. İlk eleme adayını belirleyen Rıfat, Güzide'nin adını verdi. Mavi takımın yarışmacıları ise kendi aralarında yaptığı oylamada elemeye Faruk ve Batuhan'ı çıkardı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz'un ailesi Antalya'da yaşıyor. Survivor'ın olaylı isimlerinden Taner Tolga Tarlacı ile yakın arkadaş olan Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

Yasin Obuz en son Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Ece Erken'in iddiasıyla gündeme gelmişti. Erken, Yasin Obuz'un kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyleyerek dava açacağını bildirmişti.