Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı tavuk şovu taklit çıktı

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı tavuk şovu taklit çıktı

Geçtiğimiz günlerde gözü kapalı şekilde tavuk parçalayan MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı şov taklit çıktı. Yalçınkaya'nın yaptığı şovun yurt dışında yayınlanan MasterChef programında 2 ay önce yapıldığı ortaya çıktı.

12.09.2019 14:37
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı tavuk şovu taklit çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının pazartesi günü yayınlanan bölümünde şeflerde Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı şekilde bütün tavuğu parçalara ayırdı. Yarışmacıların ağzı açık izlediği şovun taklit olduğu öğrenildi.

GÖZÜ KAPALI ŞOV YAPMIŞTI

Dünyanın en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, geçtiğimiz sene TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın yaptığı yarışmada geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Dokunulmazlık için yarışmacılara bütün çiğ bir tavuk veren Yalçınkaya, tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyerek Somer Sivrioğlu'na gözlerini kapattırdı. "Gözümü kapat, bıçağımı ver" diyen şef, tavuğu kanat, but ve göğüs olmak üzere kesti.

HEPSİ TAKLİT ÇIKTI

Yarışmacıların büyük bir hayranlık ve şaşkınlıkla izlediği şov ise taklit çıktı. Meğer Yalçınkaya'nın şov olarak yaptığı şey Amerika'da yayınlanan MasterChef'te ünlü şef Gordon Ramsey tarafından Haziran ayında yapılmış.

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