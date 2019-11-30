Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'ten elenen yarışmacıya iş teklif etti

30.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:50

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen eleme oyununda Kıvanç, Güzide, Batuhan ve Rıfat en iyi tabağı çıkarabilmek için yarıştı. Şeflerin tadımından sonra yarışmaya veda eden isim Kıvanç oldu. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise Kıvanç'a olan sevgisini göstererek yeni yazacağı yemek kitabı için sürpriz bir iş teklifinde bulundu.

KIVANÇ VEDA ETTİ

Somer şef yarışmacılar için eleme yemeği olarak uskumru dolmasını seçti. Balığın içi boşaltılarak yapılan uskumru dolması hayli teknik ve zor bir yemek olarak nitelendi. Masterchef'te tekniği zor olan uskumru dolmasını en iyi yapan isim Batuhan oldu. Dolma içini güzel yapan Güzide ise elemeden ikinci kurtulan isim oldu. Rıfat balığının derisini kılçığını çıkarmak isterken yırttı. Kıvanç ise paneleyip kızartırken balığına zarar verdi. Bu da iki yarışmacıyı son ikiye bıraktı. Hem balığının derisi yırtan hem de iç pilavı çiğ kalan Kıvanç elenen isim oldu.

İŞ TEKLİFİNDE BULUNDU

Yarışmaya sonradan katılan ve kısa sürede ortama adapte olan Kıvanç, eleme esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kıvanç Ermiş yarışmaya bir iş teklifi alarak veda etti. Mehmet Yalçınkaya, Kıvanç'a yeni yazacağı yemek kitabının editörlüğünü yapmayı teklif etti.

"SEN DOBRA VE CESUR BİR ADAMSIN"

Kıvanç Ermiş hakkında konuşan Mehmet Yalçınkaya, "Sende taktir ettiğim şey cesur yüreklilik. Nalına mıhına vurmadan aklına ne geldiyse doğrusunu yapmış birisin. Meslek hayatında başarılar dilerim. Sen dobra ve cesur bir adamsın." dedi.

"SİZ BANA ÇOK ŞEY KATTINIZ"

Eleme sonrası konuşan Kıvanç ise "Siz bana çok şey kattınız. Hamur tutamayan bir adamdım. Her şeyle uğraşmak gerekiyormuş. Ben A'yı B'yi öğrenmeden oldum diye geziyormuşum. Temel çok önemli. Söyledikleriniz benim için çok önemli. Burası benim gibi apolet oldu." şeklinde konuştu.