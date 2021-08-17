Şef Mehmet Yalçınkaya İGÜ'ye konuk oldu
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Şef Mehmet Yalçınkaya İGÜ'ye konuk oldu

Şef Mehmet Yalçınkaya İGÜ'ye konuk oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Gastronomi Söyleşileri etkinliği kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne konuk oldu.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Gastronomi Söyleşileri etkinliği kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne konuk oldu. 'Bir akademisyenin verdiği dersi şef veremez' diyen Yalçınkaya, "Biz eğitmen değiliz. Biz şefiz. Biz üretir ve satarız. Gastronomide akademisyenlerden eğitim almak lazım. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ekibi güzel işler yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü Şey Mehmet Yalçınkaya, Gastronomi Söyleşileri etkinliği kapsamında, İGÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Çöp'ün konuğu oldu.  Şef Yalçınkaya, kurduğu Gastro Arena'nın 2 yıldır İstanbul Gelişim Üniversitesi ile çalıştığı belirtti. Yalçınkaya, "Birçok üniversiteden talep aldık ama İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri ile çalışıyoruz. Gastronomi eğitimi zordur. Gastro Arena'daki dersleri İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile yapıyor, birlikte hazırladığımız eğitim programını uyguluyoruz" dedi.

"BİR AKADEMİSYENİN VERDİĞİ DERSİ ŞEF VEREMEZ"

Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu söyleyen Şef Yalçınkaya, "Turizm ülkesi olduğumuzdan da gastronomi çok değerli. Gastronomiye ilginin artmasında üniversitelerin ve bizlerin yaptığın işlerin de payı var. Bir akademisyenin verdiği dersi şef veremez. Biz eğitmen değiliz. Biz şefiz. Biz üretir ve satarız. Gastronomide akademisyenlerden eğitim almak lazım. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ekibi güzel işler yapıyor" diye konuştu.

Dünyada gastronomi trendlerinin değiştiğini ifade eden Şef Yalçınkaya, "İnsanların taleplerine göre değişiyor. Pişirme teknikleri değişiyor. Açık ateşe, doğala, vegana ve yerele dönülüyor. Gelecekte dünya bu 4 kulvar üzerine yoğunlaşacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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