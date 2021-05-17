Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 18 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla gündem oldu. İşte o kareler...

Arkadaşlarıyla birlikte Dominik'te tatil yapan Sude Yalçınkaya, sarı bikinisiyle birbirinden iddialı pozlar verdi.

Sude'nin bu karelerine beğeni yağdı.

Sude Yalçınkaya'yı Instagram'da 82 bin kişi takip ediyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın Sude'nin yanı sıra Utkan ve Emre adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'ye düşkün olduğu biliniyor.

Kaynak: Snob Magazin