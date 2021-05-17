Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 18 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla gündem oldu. İşte o kareler...

Arkadaşlarıyla birlikte Dominik'te tatil yapan Sude Yalçınkaya, sarı bikinisiyle birbirinden iddialı pozlar verdi.

Sude'nin bu karelerine beğeni yağdı.

Sude Yalçınkaya'yı Instagram'da 82 bin kişi takip ediyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın Sude'nin yanı sıra Utkan ve Emre adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'ye düşkün olduğu biliniyor.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar!

Kaynak: Snob Magazin

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Abdullah Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Sibel Can Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den cesur pozlar! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 19:03:02. #1.15#

title