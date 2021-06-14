Şef Akademi konusu ne? Şef Akademi ne zaman başlayacak? Şef Akademi 1. Bölüm fragmanı izle!

Provizyon Medya'nın yeni programı ŞEF Akademi, 5 takım ve 15 yarışmacının yarışacağı program Öykü Serter'in sunumu ile Fox Tv ekranlarına gelecek. Birbirinden yetenekli, adayların şef olmak için kıyasıya yarışacağı programda, Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay jüri olarak yer alacak. Peki, Şef Akademi konusu ne? Şef Akademi ne zaman başlayacak? Şef Akademi sunucusu kim? Şef Akademi 1. Bölüm fragmanı izle!

Provizyon Medya'nın yeni programı ŞEF Akademi, 5 takım ve 15 yarışmacının yarışacağı program Öykü Serter'in sunumu ile Fox Tv ekranlarına gelecek. Birbirinden yetenekli, adayların şef olmak için kıyasıya yarışacağı programda, Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay jüri olarak yer alacak. Peki, Şef Akademi konusu ne? Şef Akademi ne zaman başlayacak? Şef Akademi sunucusu kim? Şef Akademi 1. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

ŞEF AKADEMİ KONUSU NEDİR?

Şef Akademi programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak "Şef Akademi Doğada" programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar. Yarışmacılar "Şef Akademi Doğada" kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.

Programda "Şef Akademi" yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen "Şefköy" adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.

ŞEF AKADEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Provizyon Medya'nın yeni programı ŞEF Akademi, 5 takım ve 15 yarışmacının yarışacağı program Öykü Serter'in sunumu ile Fox Tv ekranlarına gelecek. Birbirinden yetenekli, adayların şef olmak için kıyasıya yarışacağı programda, Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay jüri olarak yer alacak.

Masterchef'e uzundan da olsa benzeyen ŞEF Akademi programı, 14 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Programda gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.