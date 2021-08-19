Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin hayatı ve biyografisi! Sedef Şahin kaç yaşında, nereli?
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Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin hayatı ve biyografisi! Sedef Şahin kaç yaşında, nereli?

Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin hayatı ve biyografisi! Sedef Şahin kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sedef Şahin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sedef Şahin hakkında merak edilenler. Sedef Şahin hayatı ve biyografisi. Sedef Şahin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sedef Şahin merak konusu oldu. İşte Sedef Şahin hakkında merak edilen Sedef Şahin kimdir, Sedef Şahin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Mayıs 1992

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: İstanbul Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Boy: 1,64 m

Sedef Şahin (d. 14 Mayıs 1992, İstanbul), Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı. Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. LC Waikiki ve Beymen kataloglarında bulundu. 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı. TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynamıştır. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır. Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

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Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin hayatı ve biyografisi! Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? - Haberler
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