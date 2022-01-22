Sedef Kabaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sedef Kabaş'ın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimler arasında Sedef Kabaş geliyor. Sedef Kabaş'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sedef Kabaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte tüm bilgiler...

Sedef Kabaş, Türk haber sunucusu, televizyon programcısı, danışman. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sedef Kabaş geliyor. Peki, Sedef Kabaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş (d. 1970; Londra), Türk haber sunucusu, televizyon programcısı, danışman.

Sedef Kabaş doğum tarihi : 1970

Sedef Kabaş kaç yaşında : 51 yaşında

Sedef Kabaş nereli : Londra doğumlu

Sedef Kabaş mesleği nedir : haber'>Haber sunucusu, TV programcısı, Danışman

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesinde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli TV kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanda ünlü konuklar ağırlamıştır. En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesinden iletişim doktorasını aldı. "Almanya'da Türk Döneri" haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi Ödülü'nü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Hâlen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.

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