Sedef Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne, kıyıya çekilerek içindeki 3 kişi kurtarıldı.
15.08.2020 01:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:22
Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne, kıyıya çekilerek içindeki 3 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne Sedef Adası açıklarında sürüklenmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekiplerince, halatla bağlanarak Pendik Marina'ya çekilen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Kaynak: AA