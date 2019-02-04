Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir restoran açılışında destekçilerine 31 Mart seçimleri için "silahlanmaları" ve "hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptı.

"BU ÜLKENİN TEK KARIŞINI ONLARA VERMEYECEĞİZ"

Açılışını yaptığı mekanın önünde kurulan kürsüden seslenen Peker, "Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partilileri sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partilerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz askerimiz istihbaratımız güçlüdür buna izin vermez. Ancak Allah'a yemin olsun bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır. Kardeşlerim bu ülkenin bir karışını bile onlara vermeyeceğiz" diye konuştu.

"İMKANI OLANLAR RUHSATLI SİLAH ALSIN"

"Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır güvencedir" diyen Peker, "Bu sebeple kardeşlerim imkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU VATANIN DELİLERİYİZ"

Peker, konuşmasının devamında kendilerine zaman zaman "Siz kimsiniz neden konuşuyorsunuz?" denildiğini belirtip "Kardeşlerim onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle… Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız" ifadelerini kullandı.