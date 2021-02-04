Seda Yıldız kimdir? Kuruluş Osman Seda Yıldız kaç yaşında? Seda Yıldız dizi ve filmleri!

Son dönemlerde Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterine can veren Seda Yıldız gündemde yer alıyor. Seda Yıldız kimdir? Kuruluş Osman Seda Yıldız kaç yaşında? Seda Yıldız dizi ve filmleri! merak ediliyor.

Atv kanalının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi Çarşamba günü 20.00'de yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan bölümünde dikkatleri üzerine çeken Şeyh Edebali karakteriyle Seda Yıldız oldu. Peki Seda Yıldız kimdir? Kuruluş Osman Seda Yıldız kaç yaşında? Seda Yıldız dizi ve filmleri! sorusunun yanıtı sizlerle!

SEDA YILDIZ KİMDİR?

20 Mayıs 1962 yılında dünyaya gelen Seda Yıldız Zonguldak doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Tiyatro Bölümü mezun olduktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf filminde rol alarak yaptı. Türkiye'de reyting rekorları kıran birçok dizide rol alan Seda Yıldız günümüzde ATV kanalında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterinde rol almaktadır.

KURULUŞ OSMAN SEDA YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman Seda Yıldız, 20 Mayıs 1962 yılında dünyaya gelen Seda Yıldız Zonguldak doğumludur.

SEDA YILDIZ DİZİ VE FİLMLERİ!

1985 – Kuyucaklı Yusuf (Yusuf'un Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1985 – Paranın Esiri (Kaya'nın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1985 – Suçlu Gençlik (Cüneyt'in Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1987 – Hacer Ana ve Oğulları (Mehmet) (Sinema Filmi)

1987 – Gönül Dostları (Öğrenci) (TV Dizisi)

1995 – Cesur Yürek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 – Çiçek Taksi (Gökhan) (TV Dizisi)

1996 – Bizim Aile (Rahmi) (TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (Gül) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Rafet) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (Cevdet) (TV Dizisi)

2005 – Büyük Buluşma (Altan) (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (Ender) (TV Dizisi)

2005 – Kuşku (Yalçın) (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Osman) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Timur) (TV Dizisi)

2006 – Tövbe (Sabri) (TV Filmi)

2006 – Emanet Kız (İrfan) (TV Filmi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

2006 – Kül (TV Filmi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Aydın Sigalı Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2007 – Baba Nasihati (TV Filmi)

2007 – Rızk (TV Filmi)

2007 – Veysel Karani (TV Filmi)

2007 – Anneler Günü (TV Filmi)

2008 – Bilal-i Habeşi (Süheyl) (TV Filmi)

2008 – Sonsuz Merhamet (Vugar Aliyev Seslendirmesi) (TV Filmi)

2009 – IV. Osman (Gürbüz) (TV Dizisi)

2010 – Kollama (Ali Başar Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2011 – Farklı Boyut (Serdar) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Fethi Okyar) (TV Dizisi)

2012 – Hicret (İbrahim Kumral Seslendirmesi) (TV Filmi)

2012 – G.D.O. Karakedi (Aybars) (Sinema Filmi)

2012 – Kurt Kanunu (Savcı Orhan) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Tarık Güryay) (TV Dizisi)

2010-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Yaşar Katırcı) (TV Dizisi)

2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Reşit) (TV Dizisi)

2019 – Kuruluş Osman (Şeyh Edebali) (TV Dizisi)