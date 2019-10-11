Seda Sayan, tavırlarından rahatsız olduğu yarışmacıyı Yemekteyiz'den diskalifiye etti

11.10.2019 07:15

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Yemekteyiz'de gergin anlar yaşandı. Seda Sayan, tavrını beğenmediği bir yarışmacıyı diskalifiye etti.

TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çarşamba günü Gaziantep'te Ayaz Mehmet Kaya'nın evine konuk giden yarışmacılar, menüsünde Gaziantep'e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleştirdi. Eleştiriler üzerine Ayaz Mehmet Kaya'nın sergilediği tavır hem yarışmacıları hem de Seda Sayan'ı kızdırdı.

YARIŞMACI DİSKALİFİYE EDİLDİ

Yarışmacının yemekleri ikram ederken sunma şeklinde ve tavırlarından rahatsız olan Seda Sayan, diskalifiye kararı verdi. Seda Sayan kararını şu sözlerle duyurdu: "Böyle bir yarışmacı var mı ya? Eleştiriye hiç açık değilsin. Bu sefer kararı ben veriyorum. Ayaz'ın tavırlarını hiç beğenmedim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı da beğenmedim, bana karşı da beğenmediğim için kesinlikle diskalifiyedir."

SEDA SAYAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Diskalifiye edildiğini duyan Ayaz Mehmet Kaya ise teşekkür ederek yemeklerini tatmak istemeyen misafirleri uğurladı. Yarışmacılar, dün yayınlanan bölümde Ayaz Mehmet Kaya'nın yer almamasından dolayı ve haklarını savundukları için Seda Sayan'a teşekkür ettiler.