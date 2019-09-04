Seda Sayan, Sermiyan Midyat'la çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu

04.09.2019 12:04

Bu sabah magazin gündemi sürpriz bir aşk iddiasıyla sarsıldı. Seda Sayan'ın oyuncu Sermiyan Midyat'la Ortaköy'de bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edildi. Sayan, bu iddiaları canlı yayına bağlanarak jet hızıyla yalanladı.

CANLI YAYINA BAĞLANIP AÇIKLAMA YAPTI

Bazı magazin sayfaları Seda Sayan''ın sevilen oyuncu Sermiyan Midyat'la aşk yaşadığını yazdı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programa bağlanan Sayan hakkında çıkan haberlerle ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Sermiyan'ı ben yıllardır tanıyorum, yeni tanımıyorum. Bir şeyler anlatıyordur ona gülmüşüzdür. Yakınlaşma gibi bir durumumuz olmadı. Abuk subuk şeyler çıkarmasınlar. Kesinlikle böyle bir şey yok"

KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Çekimi bırakıp sırf çıkan haberleri çürütmek için canlı yayına bağlandığını dile getiren Seda Sayan hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.