Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'de espri konusu oldu
Seda Sayan'ın ikinci kez giydiği saatli ayakkabısı O Ses Türkiye jüri üyelerinin espri konusu oldu. Murat Boz, "Abla saat kaç?" diye sorunca Seda Sayan da mini elbisesiyle bacağını kaldırıp ayakkabısını gösterdi.
Seda Sayan, geçtiğimiz Haziran ayında giydiği Giuseppe Zanotti tasarımı saatli topuklu ayakkabısını bu kez de O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydi. Sayan'ın ilginç tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında eğlenceli bir diyaloğa sebep oldu.
SAAT TASARIMLI TOPUKLU AYAKKABI GİYDİ
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının dün akşamki bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısını gören Murat Boz, "Saat kaç?" diye sorunca Sayan da bacağını kaldırarak ayakkabısını gösterdi.
"AYAK BİLEĞİME DUVAR
Eğlenceli kimliğiyle herkesi güldüren Beyazıt Öztürk ise "Ben de önümüzdeki hafta ayak bileğime duvar saati koyup geleceğim. Hatta guguklu saat takacağım." dedi. Jürilerin arasındaki saat diyaloğu stüdyodakileri kahkahaya boğdu.
VİDEO: Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'de espri konusu oldu