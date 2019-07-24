Seda Sayan, giydiği çorapları eleştiren Okan Bayülgen'e şarkıyla gönderme yaptı
Yemekteyiz'in sunucusu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde açık ayakkabının içerisine çorap giydiği için kendisini eleştiren Okan Bayülgen'e "Topuğuma kurban olasın" şarkısıyla gönderme yaptı.
Geçtiğimiz günlerde gündüz kuşağında yayınlanan bir programa konuk olan Seda Sayan, 15 bin TL'lik ayakkabısının içine çorap giymişti. Okan Bayülgen ise Sayan'ın bu görüntüsünü eleştirmişti.
"BEN ÇORAP KADINIYIM"
Çoraplarıyla çok eleştirilen Sayan, kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur."
"ANNEANNE ÇORABI"
Okan Bayülgen ise Seda Sayan'ın bu açıklamasına sessiz kalmayıp "Bu anneanne çorabı ipek çorabı değil. Çikolatalı dondurma şeklinde dondurma giymiş. çorap bir kültür değildir atma" deyip Sayan'la dalga geçmişti.
"SEN BENİM TOPUĞUMA KURBAN OLASIN"
Sayan ise kendisini tiye alan Okan Bayülgen'e "Sen benim topuğuma kurban olasın" şarkısıyla karşılık verdi. Yemekteyiz'in setinde video çeken Sayan, Instagram hesabında paylaştığı videoya Bayülgen'i etiketleyerek "Sana armağan bu şarkım" dedi.
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Ee tabii Seda Sayan Hanim da zaten bir kraliyet ailesi mensubu. O saatli rüküs ayakkabilara corap kesinlikle giyilmeli deriz biz. Bir de corap zaten Fransa''dan dogmus. Bulunmus, icat edilmis filan hikaye yani. Resmen dogmus bu corap. Yakinda dogum günü filan da kutlarsiniz siz bu kafayla.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne günlere kaldık konuşulan konuya bak.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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okan sanane millet çorap giymiş don giymiş moda eleştirmenimisin nie herşeye lapin gibi atlıyosunCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Aslında çorap giymek gerekir. Çorapla daha derli toplu olursun. Sıcakta corapsiz daha çok terlersin. Elbise de düzgün durmaz.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Fiyati ne olursa olsun o ayakkabinin rüküslügünü degistirmez… birde corap giyerek rüküslügünü taclandirmis ama biz ona kültür diyoruz tabi :)Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Okan senin sedaya gönderme yapman için 40 tekne ekmek yemen lazım canım benmCevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır
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fazla çalıştığından şikayet eden kadına bak 15 bin tl ye topuklu ayakkabı giyiyor. . yanındayız okan başgaaanCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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boşş kadınCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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"baldırı çıplak gezersin" derken? Böyle kapalı mı olduCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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seda her devrin yalakasıdırCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır