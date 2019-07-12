Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı'nın kitabına tepki: Acilen toplatılmalı, hapse girebilir!
Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabında hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesi tepki çekmişti. İlgili kısıma bir yorum da Seda Sayan'dan geldi. Sayan, "Şeyma'nın kitabı toplatılmalı" dedi.
O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapan ardından Acun Ilıcalı tarafından 'Yemekteyiz' programının sunuculuğu da verilen Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı'nın tartışmalı kitabı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KİTAP TOPLATILMALI"
YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri adlı programa konuk alan Seda Sayan, ''Şeyma'nın kitabı toplatılmalı'' diyerek olay açıklamalarda bulundu. Sayan, kitap hakkında şunları söyledi:
"Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Buradan ceza alır. Her türlü ceza alır. Sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş."
"BAŞI BELAYA GİRER"
"Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum. Bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın. Ona hyalüronik asit denir. Bu kitabın toplanması lazım. Bu kitabı alıp uygulamaya kalkan olursa yayın evinin de başı belaya girer. Bu kitap toplanmalı."
"ELİNİZİ BİLE SÜRMEYİN"
"Bu iş yargıya gider, hapse bile girebilir. Biri yanar hapse atarlar. Çok tehlikeli bir durum bu. O madde tuvalet temizleyicisi! Demek ki denenmiş diye küçük büyük okuyan herkes kullanmak isteyebilir. Sakın kullanmayın. Sakın uygulamayın çoluktan çocuktan uzak tutun. Elinizi bile sürmeyin."
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kitap sever ulke olduk masallah bir kitap icin 5 bin veren ne oldugu belli olmayan kitaplari almak icin kaos var gibi gundemi bos yere mecgul eden insalar dolu ortalik kitap okumak gazete okumak køtu degil de o kadar degerli yazar var ise sadece gundemi mecgul eden bos insanlar ile dolu olmasi ortalik cok berbat bir seyCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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nasil olsa yenisi cikar kitap eskiyi getir yenisi al derlerCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Seni niye Hapse sokmadılar Milleti Evlilik programlalarla dolandırdın Senelerdir ?!!!!!Cevap Yaz 31 3 Yayından Kaldır
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Şimdi de hukuki tavsiye veriyor, bu kadında yok yok... Bir avukatlığı eksikti.Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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HİDROLÜK ASİT :) ALLAHIM NE GÜNLERE KALDIK BİLEN DE KONUŞUYOR BİLMEYEN DE. . .Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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Bu kitabi alip okuyanlar birakin sürsün hidroklorik asiti yuzune gozune. Bidaha önüne geleni okumaz akillanir belkiCevap Yaz 42 1 Yayından Kaldır
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DOGRU DEMIS NASIL BÖYLE GEREKSIZ KITAPLAR CIKARTIP BIR DE YANLIS YÖNLENDIREBILIR INSANLARI GENCLERI - DELI OLUYORUM BU KADINA YA- ACUN SAYESINDE GÜNDEMSIN!!Cevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
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seda çok önemli bir kitapdaki hatayı fark etmiş boş işin boş kalafası. seda başka hangi kitapları okuyorsun söylede biz okumayalımCevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
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seda çok bilgili ya. hidrolik asitle dalga geçiyosun da hidroklorit asit o canım. hidrolik asit diye bişi yok. sedanın okuyacağı kitapta ancak bu olurdu. ikiside tescilli yaniCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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hidroklorit olduğuna emin misin?? yazılışını ve okunuşu bilip yorum yazsanız keşke9 1 Yayından Kaldır
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