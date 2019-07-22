Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama: Acun'un tuzağına düşürüldüm

TV8'in sevilen programı Yemekteyiz'in sunuculuğunu devralan Seda Sayan, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Senelerdir gündüz kuşağında program yapan Sayan, uzun süren çekim saatlerine sitem etti.

"ACUN'UN TUZAĞINA DÜŞÜRÜLDÜM"

Magazinn.com'un mikrofonuna samimi açıklamalar yapan Sayan, Acun Ilıcalı'ya şu sözlerle sitem etti: "Kandırıldım, Acun'un tuzağına düştüm. Çekimler bir türlü bitmiyor. Yarışmacılar yemekleri değil, birbirlerini yiyorlar. Bunca yıl sabah programı yaptım bu kadar uzun süren ve sonu gelmeyen çekimler görmedim. Yarışmacılar beni bile susturuyor."

"ÇEKİMLER BİTMİYOR"

Çekimlerde yorulmasına rağmen çok eğlendiğini de belirten Sayan, "Safiye Soyman tatile çağırıyor gidemiyorum, başka arkadaşlarım Çeşme ve Bodrum'a çağırıyor yine gidemiyorum. Ben sandım ki, haftada 2-3 gün çalışırım biter ama bitmiyor." şeklinde konuştu.

"RAP ŞARKI YAPMAK İSTİYORUM"

Seda Sayan, son dönemde moda olan rap müziğe olan ilginin artmasına da kayıtsız kalmadığını açıkladı. "Rap şarkı yapmak istiyorum. Onu da Sergio ile birlikte yaparız" diyen güzel sanatçı, yakın zamanda Sezen Aksu ve Şehrazat şarkıları söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

ROCK ŞARKISINA DÜET YAPTI

Seda Sayan, Sergio Gürlek ile 'Keten Helva' adlı rock şarkısında düet yaptı. Sayan, "Bir rock şarkısında düet yaptık. Sergio rock söyledi ben de kendi tarzımda ona şarkıda eşlik ettim." dedi. Mustafa Arapoğlu'nun aranjörlüğünü üstlendiği şarkı çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.