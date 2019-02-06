YSK, Seçmenlerin Nerede ve Hangi Sandıkta Oy Kullanacağını Açıkladı
YSK, internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.
MOBİLDEN DE ULAŞILABİLİYOR
Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor.
Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin 'Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan da ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA