Seçmeli Ders Uyarısı

Mardin İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulsamet Yılmaz, seçme ders konusunda velileri uyardı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, ders seçilirken çocukların ve milletin geleceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Ahlaklı bir toplum yolunun ahlaklı bireylerden geçtiğini vurgulayan Yılmaz, "Ahlak eğitimi, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatından örneklerin etkili ve cazip bir biçimde teşvik edilmesiyle mümkündür. Öğrencilerimizin en temel ibadet olan namazı kılabilmeleri ve örnek insan Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'nin hayatını öğrenerek O'nu daha iyi tanımaları ancak küçük yaşlarda alınan eğitimle gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, öğrencilerin temel dini bilgilerden mahrum bırakılmaması gerektiğini savunarak, şu uyarılarda bulundu:

"Öğrencilerimiz tarafından seçmeli olarak alınan bu dersler, onların İslami konularda daha etkin bir bilgi birikimine sahip olmalarına, dini sadece akademik ve teorik bir ders olarak değil, bizzat hayatın içinde yaşanması gereken bir değer olarak anlamalarına katkı sağlayacaktır. Sizler, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed (sav) 'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini seçmekle sadece bir ders seçmiş olmuyorsunuz; aynı zamanda çocuklarımızın ve milletimizin geleceğini de seçmiş oluyorsunuz. Seçmeli derslere bu hassasiyetle bakmanızı rica ediyoruz."